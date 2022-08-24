مكة المكرمة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسبلغ عدد زائري البوابة الرقمية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الراغبين في الاطلاع على الأخبار والاستفادة من حزم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمسلمين في أنحاء العالم أكثر من (26) مليون زيارة خلال عامين ونصف.وأوضح مدير إدارة التطبيقات الرقمية فايز اللقماني، أن البوابة الرقمية تجاوز عدد الأخبار المدرجة فيها (8740) خبراً صحفياً، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من دافع فريق العمل لبذل قصارى جهدهم.يُذكر أن أعداد زوار الموقع شمل أكثر من 180 دولة حول العالم، كما يحرص الفريق على إثراء تجربة الزائر عبر إهدائه 15 مجلة من مجلات الحرمين، منها 9 مجلات علمية يستطيع زائر الموقع الاستفادة منها.// انتهى //13:21ت م0064