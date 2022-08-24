الأحساء 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسقدم التجمع الصحي في الأحساء خدماتها لـ 4363 مستفيداً في عيادة المدرب الصحي، منذ بداية انطلاق تقديم الخدمة في العام 2021م وحتى الآن.وتعمل العيادة على مدار 4 أيام عمل في الأسبوع بواقع 14 موعداً يومياً، وبفريق عمل متكامل مكّون من مدرب صحي وطبيب أسرة وممرض ومنسق حالة.وبين التجمع أن برنامج المدرب الصحي اكتمل تطبيقه في 20 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، موزعة على جميع نطاقاته الأربعة في الأحساء لضمان سهولة الوصول للخدمة.وأوضح أن إحصائية الأمراض المزمنة الصادرة مؤخراً لمستفيدي برنامج المدرب الصحي كانت مرض السمنة المفرطة والسكري، وسوء التغذية وضغط الدم، ومشاكل عسر شحيمات الدم المعروف باختلال توازن الدهون والدهون الثلاثية.// انتهى //13:38ت م0065