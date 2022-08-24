جنين 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من مخيم جنين والقدس المحتلة، فيما استهدفت المزارعين شرق خان يونس، وهدمت منشآت جنوب نابلس.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مخيم جنين، واحتجزت فلسطينيين اثنين، لساعات بعد اقتحامها للمخيم، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، مما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة الحية ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع.كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيًا من بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة بعد مداهمة منزله، وتفتيشه، فيما أطلقت قوات الاحتلال شرق بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية للفلسطينيين، مما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.وفي بلدة حوارة جنوب نابلس هدمت قوات الاحتلال، منشأة زراعية ومغسلة مركبات، بينما هدمت منزلا ومنشآت سكنية وحظائر ماشية لفلسطينيين في منطقة الوادي الأحمر، شمال قرية فصايل، وفي قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى، وذلك بحجة عدم الترخيص.// انتهى //13:43ت م0067