الكويت 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 4ر58 نقطة, ما نسبته 74ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 87ر7807 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19ر298 مليون سهم, بقيمة 5ر85 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 15419 صفقة.وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 71ر0 في المئة، ما يعادل 7ر41 نقطة, لينهي تداولاته عند مستوى 94ر5852 نقطة, من خلال تداول 4ر173 مليون سهم, عبر 5590 صفقة نقدية, بقيمة 5ر12 مليون دينار.وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 75ر0 في المئة, أو 3ر66 نقطة, ليغلق عند مستوى 14ر8741 نقطة, جراء تداول 7ر124 مليون سهم, عبر 9829 صفقة، بقيمة 9ر72 مليون دينار.// انتهى //13:44ت م0068