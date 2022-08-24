الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسيقيم الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة مباريات بيسبول 5 الودية للشباب، والمقرر إقامتها في مدينة الرياض على صالة نادي الشباب خلال يومي 2 - 3 سبتمبر المقبل.وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد عبدالرحمن بن حسن الشهري أن الفرق المشاركة هي فريق الوحدة، وفريق السلام، وفريق الوطن، وفريق الخير، حيث تلعب الفرق المشاركة 12 مباراة بزمن 20 دقيقة لكل مباراة، مبيناً أنه تم اختيار 24 لاعباً للمشاركة في البطولة.من جانبه أبان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة نايف بن حميد أن مباريات بيسبول 5 الودية تأتي استعدادًا للمشاركة في بطولات عالمية قريباً، وأن اللاعبين المشاركين في البطولة يعدون أول ممارسين للعبة البيسبول 5 في تاريخ مسابقات اللعبة بالمملكة.// انتهى //13:45ت م0069