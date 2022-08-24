الدمام 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبداللطيف العرادي بمناسبة تكليفه.ونوه سموه بما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تحظى بالكثير من الإمكانيات والمواهب الرياضية الكبيرة التي تؤهلها للمنافسة على البطولات المحلية والدولية، وتنظيم البطولات والمنافسات الرياضية في جميع الألعاب.// انتهى //14:28ت م0080