الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية موسى بن محمد حردي وأعضاء الجمعية وعدداً من المتطوعين.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الجمعية وأهدافها التطوعية في تقديم الدورات التدريبية والخدمات الاستشارية.وأعرب عن تمنياته لمنسوبي الجمعية بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.// انتهى //14:36ت م0082