أبها 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 حوالي 24945 حالة.وأوضحت الهيئة أن أعلى الحالات التي جرى مباشرتها كانت تحت تصنيف (شخص مريض) 5886 حالة، وحلت الحوادث المرورية ثانيا بما مجموعة 4700 حالة فيما جاءت مشاكل التنفس في المركز الثالث بإجمالي 3103 حالات.وعلى صعيد الدور الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر في خدمة المجتمع بمنطقة عسير جرى تنفيذ 310 برنامج تدريبية وتوعوية قدمتها الهيئة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتي استفاد منها 17950 شخصاً،ونفذت 371 مبادرة تطوعية في مختلف المجالات الصحية والبيئية والرياضية والإنسانية بمشاركة 1911 متطوعاً ومتطوعة وبعدد ساعات بلغ 19048 استفاد منها أكثر من 40874 شخصاً.// انتهى //14:45ت م0084