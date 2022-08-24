الدمام 26 محرم 1444هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسضبطت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع لجنة نهل الرمال التي تتكون من عدة جهات حكومية خلال الشهر الماضي، 11 شاحنة، و 18 شيولاً، وبلدوزرين، وحفارتين، تعمل على تجريف الأراضي؛ ونهل الرمال في عدد من المواقع الممنوعة داخل نطاق المنطقة.وأسفرت الحملات عن ضبط جميع المعدات، واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات والمعدات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لتطبيق أقصى العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات، وإلزامهم بإعادة تسوية المواقع، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء.وأكدت الأمانة بعدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال، وتطبيق النظام بحقهم، ويعدّ هذا تعديًّا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، مع استمرار البلديات في عمليات ضبط "نهل الرمال"، والمخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى//14:46ت م0085