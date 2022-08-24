الخرطوم 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر.واتفق الجانبين خلال اللقاء على ضرورة مواصلة واستئناف العون التنموي وآلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين، فضلًا عن تقديم العون الإنساني للمتضررين من السيول والأمطار وتوسيع الخدمات التي يقدمها البنك التنموي البريطاني.وأكدا على تطابق وجهات النظر لدعم العملية الانتقالية واستمرار الحوار السياسي بين جميع الأطراف السياسية وصولًا إلى توافق سياسي وإجراء انتخابات نزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية تحظى بقبول الشعب السوداني.// انتهى //14:48ت م0087