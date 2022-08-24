الرياض 26 محرم 1444هـ الموافق 24 أغسطس 2022م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.// انتهى //14:55ت م0088