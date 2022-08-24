الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسعقدت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعاً استثنائياً عاجلاً بدعوة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع شاركت فيه جميع دول المجلس.وخصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المتعلقة بمحتوى منصات الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفة بعض المنصات للمحتوى الرقمي وللضوابط والأنظمة المعمول بها والمعتمدة في دول مجلس التعاون، وما لوحظ بقيام بعض هذه المنصات بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها في بعض دول مجلس التعاون، تتضمن محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية المجتمعية، ومخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس.واطلعت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول المجلس على ما اتخذته المملكة العربية السعودية من خطوات تجاه مواجهة مخالفات بعض المنصات، مؤكدة سعي دول مجلس التعاون مجتمعة لتوحيد مواقفها المشتركة تجاه ما يتعارض مع الثوابت والقيم والثقافة المجتمعية والمبادئ الإسلامية والأخلاقية الموجهة إلى النشء وشباب دول المجلس، وعدم تكرار هذه المخالفات، ودعوة المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي كافة للالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في دول مجلس التعاون عند توجيه المحتوى والإعلانات لمستخدميها في دول المجلس.// انتهى //14:59ت م0089