حائل 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بصالة الاستقبالات بالإمارة اليوم مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون تنموية في مجالي التطوع والمسؤولية الاجتماعية بين إمارة حائل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.ومثل إمارة منطقة حائل في الاتفاقية وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، فيما مثل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المدير العام للفرع فريح العياد.ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز وعي المجتمع نحو ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، بمتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيداً بما يتبناه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من خطط وبرامج سنوية متسقة مع توجهات الوزارة على مستوى المملكة الهادفة لخدمة المجتمع وتعظيم الفائدة من الملتقيات المقامة في هذا المجال بمنطقة حائل، مؤكداً حرصه على دعم نجاح مثل هذه الملتقيات بما يسهم في إحداث حراك مجتمعي شامل.// انتهى //15:12ت م0090