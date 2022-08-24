الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسدعت الهيئة العامة للنقل جميع المنشآت والأفراد المرخصين والممارسين لنشاط النقل التعليمي وتقديم هذه الخدمات للطلاب والطالبات في الجهات التعليمية كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بهذا النشاط كافة، كأدوات السلامة والتجهيزات الفنية للحافلات المستخدمة في نقل المستفيدين، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم وضمان تقديم هذه الخدمات وفق معايير الجودة والأمان المطلوبة واللازم توفرها في هذه الوسائل.وتعمل الهيئة على تنظيم ومراقبة هذا النشاط بشكل مستمر ومكثف من خلال فرقها الرقابية والميدانية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مناطق ومدن المملكة كافة، وذلك لضمان توفر هذه الخدمات بشكل صحيح ونظامي يراعي جوانب الأمان والسلامة لجميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكادر التعليمي والإداري ومن في حكمهم.وحددت من خلال لائحتها المنظمة للنقل التعليمي (3) أنواع للحافلات المستخدمة هي الحافلات التي لا تزيد عن 9 مقاعد، والحافلات التي لا تزيد عن 15 مقعدًا، وأخيرًا الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعدًا.وفي إطار الجهود الرقابية نفذت الهيئة خلال عام 2022م أكثر من 2000 عملية فحص لحافلات النقل التعليمي، وتباينت المخالفات في نشاط النقل التعليمي كتشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، استعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وقيام المصرح له بتشغيل سائق غيره لقيادة مركبته.وأوضحت أنه في حال رصد المخالفات سيترتب على ذلك غرامات مالية تبلغ (5000) آلاف ريال، وبلغت نسبة الامتثال العام في نشاط النقل التعليمي (70)%.وخصصت الهيئة العامة للنقل الرقم الموحد للبلاغات (19929)، في حال رصد حافلات مخالفة تزاول نشاط النقل التعليمي، وكما أكدت الهيئة أنه بإمكان الجميع زيارة موقعها الإلكتروني: www.tga.gov.sa للاطلاع على المزيد من الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لأنشطة النقل.// انتهى //15:17ت م0092