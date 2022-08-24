عام / فريق اتصال 937 بصحة الشرقية يستقبل 23520 بلاغًا
الأربعاء 1444/1/26 هـ الموافق 2022/08/24 م واس
الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واس
استقبل فريق اتصال 937 في صحة الشرقية " 23520 " بلاغاً وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م، منها " 5933" بلاغًا بخصوص المنشآت الصحية الخاصة و "17587" بلاغًا بخصوص جائحة كورونا (كوفيد- 19).
وأكدت صحة الشرقية حرصها على التواصل مع المستفيدين ومتابعة بلاغاتهم ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية والتحقق من استكمال الخدمات الصحية المقدمة لهم بأعلى معايير الجودة .
يذكر أن "مركز الاتصال 937 " يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لاستقبال جميع البلاغات والاستفسارات والاقتراحات ومتابعتها والتحقق من معالجتها وإنجازها بجودة وسرعة عالية كما يحرص "مركز 937 " على تطوير خدماته الصحية وفق أعلى المعايير والأنظمة التي تُسهم في تحليل المعلومات وتقديم التوصيات لضمان تحقيق رضا المستفيدين.
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15:19ت م
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