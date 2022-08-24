الكويت 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، وزير خارجية المالديف رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، الذي يزور الكويت حاليا.وجرى خلال اللقاء تناول سبل مواصلة التعاون القائم بين دولة الكويت والأمم المتحدة في مختلف المجالات بما فيها إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وبحث كل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف.// انتهى //15:19ت م0094