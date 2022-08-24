حائل 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسشهدت فعاليات مهرجان "صيف عروس الشمال" الذي تنظمه أمانة منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي، إقبالاً متزايداً من زوار وسياح المنطقة؛ وذلك للاستمتاع بالفعاليات التي تشمل أركاناً اجتماعية وتعليمية، بالإضافة لفعاليات ترفيهية بالمسرح الروماني ومسرح الطفل، وكذلك السوق الشعبي الذي يتكون من محال جُهِّزت بالكامل وسُلِّمت مجاناً للأسر المنتجة، بالإضافة إلى فعاليات الفرق الشعبية.وحرصت اللجنة المنظمة للفعاليات بالأمانة على أن يكون المهرجان ختام سلسلة الفعاليات والمناسبات التي نُفِّذت خلال الموسم، وفرصة ترويحية لأبناء المنطقة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.// انتهى //15:52ت م0104