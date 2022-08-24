الرياض 26 محرم1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسينظم نادي الصقور السعودي حدثين دوليين للصقارين وهواة الصيد بالصقور والرحلات، حيث يطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وذلك في مقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض) على مدى 10 أيام، بدءاً من يوم غدٍ حتى 3 سبتمبر المقبل.وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن المعرض يشهد في نسخته الرابعة المرتقبة، تنوعاً كبيراً من خلال 25 جناحاً مختلفاً تلبي اهتمامات هواة الصقور وتربيتها والرحلات البرية وتجهيزاتها، والمهتمين بأسلحة الصيد النارية والهوائية، إلى جانب السيارات المعدلة، كما يصاحب المعرض ندوات وعروض للفنون الشعبية وورش عمل توعوية وتدريبية حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدام.وأكد أن النادي يحرص على التطوير المستمر في المعرض؛ الذي يصنف كأكبر معرض من نوعه في المملكة والعالم، ويجمع كل ما يبرز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية، كما يعد أول منصة سعودية لاقتناء الأسلحة بجميع أنواعها، مدعوماً بموقع إلكتروني للنادي يسهل على هواة الرماية والصيد اقتناء الأسلحة والذخيرة، وكذلك إصدار رخصة اقتناء أو حمل السلاح، مشيرا إلى تميز المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هذا العام، كأكبر مزاد عالمي للصقور، من خلال استقطاب مراكز ومزارع إنتاج رائدة من أمريكا وألمانيا وإسبانيا و14 دولة أخرى، حيث سيخصص النادي ليالي مزاد لنخبة من صقور مزارع الإنتاج، في مزاد بيع تنافسي وسريع يتسم بالشفافية، وينقل عبر عدد من القنوات التلفزيونية وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.وعن تفاصيل الـ25 جناحاً التي ستكون حاضرة في النسخة الرابعة من المعرض، ذكر المتحدث الرسمي أن المعرض سيحتضن أقساماً وأجنحة متعددة، أبرزها جناح شركات الأسلحة، وآخر لمزاد الأسلحة النادرة والتراثية، وقسم مراكز إنتاج الصقور العالمية، وجناح لأدوات الرحلات البرية، والسيارات المعدلة المهيأة للرحلات البرية، ومنطقة للفنون، ومتحف شلايل الرقمي، وجناح صقار المستقبل المخصص للأطفال، وجناح المرأة في الصقارة والصيد، إلى جانب مركز الابتكار ويقدم أحدث التقنيات.وكان النادي قد أعلن عن مسابقة (ريشة صقار) للفنون التشكيلية المصاحبة للمعرض، بجوائز إجمالية تبلغ 120 ألف ريال، وفيها يرسم 18 فناناً مباشرة أمام الجمهور، حيث يتم اختيارهم وتقييم أعمالهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وذلك في 6 مسارات (التجريدية - السريالية - الواقعية باستخدام السكين - الكولاج بخامات متعددة - النحت - التشكيل بالحرف العربي «حروفيات»)، كما يقيم مسابقة لفنون الطهي البري، ومسابقة ثالثة لأفضل مصور.ويتضمن مقر نادي الصقور السعودي ميادين للرماية الحية، ومناطق للمأكولات، وجلسات شعبية، ومساحة لمواقف السيارات تتسع لأكثر من 15 ألف سيارة، كما يستضيف أول مهرجان دولي للطائرات الورقية لتشكل زيارة فعاليات النادي المرتقبة رحلة متكاملة لجميع أفراد العائلة.يذكر أنه يمكن شراء تذاكر المعرض من خلال موقعي فيرجن ميقا ستور ومتاجرها حول المملكة وبلاتينيوم لِست، بالإضافة إلى مواقع مخصصة لبيع التذاكر في مقر النادي بملهم أثناء المعرض.// انتهى //15:54ت م0105