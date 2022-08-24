سكاكا 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسبحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم الاستعدادات للعام الدراسي الجديد خلال لقائه بمديري ومديرات المدارس؛ لتوفير احتياج المدارس ودعمها من قبل الإدارات؛ لتكون بداية هذا العام بداية جادة.وشدد على العمل بمبدأ الفريق الواحد المتعاون والمتكامل ما بين المدرسة والمكاتب وإدارة التعليم للتغلب على التحديات، مؤكدًا أهمية الوقوف على جاهزية المدارس وإتمام عمليات النظافة والصيانة ووسائل الأمن والسلامة وتسليم الكتب للطلبة وتأكيد أن بعض المقررات ستكون إلكترونية، وتحقيق الانضباط المدرسي.// انتهى //15:54ت م0106