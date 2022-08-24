القاهرة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال اجتماع البرلمان العربي التاسع بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.واستعرض رئيس البرلمان خلال الاجتماع -بحسب بيان له- تحركات البرلمان العربي خلال المدة الماضية ونشاطه المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.وأشار إلى أنه نُوقِشت خلال الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، خاصةً أنه يأتي في إطار تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة.// انتهى //16:03ت م0107