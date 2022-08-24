القاهرة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجولة الأولى من المشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ"، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)الذي سيُعقَد بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في كلمة لها عبر اتصال مرئي: إن القارة الأفريقية تمثل بؤرة للتأثر بتغير المناخ، مشيرة إلى أن تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، ويمكن أن تؤدي إلى تراجع المكاسب الإنمائية التي حُقِّقت.من جهته، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي أن المشاورات تتيح المجال لوضع القضايا المتعلقة بالمناخ في المناطق الريفية على قائمة الأولويات، معبرًا عن تطلعه أن تتمكن مبادرة حياة كريمة من وضع نماذج للتنمية الريفية ذات التأثير الإيجابي مناخيًا، التي تتسق مع السياق الأفريقي لطرح طموحات ملموسة.// انتهى //16:06ت م0108