لندن 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسسجلت بريطانيا عبور 1295 مهاجرًا غير شرعي للقناة الإنجليزية يوم الاثنين، متجاوزين بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا للعبور في يوم واحد.وأفادت وزارة الدفاع البريطانية أن المهاجرين غير الشرعيين عبروا في 27 زورقًا، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق والبالغ 1185 مهاجرًا غير شرعي.وعبر حتى الآن -خلال الشهر الحالي- 6168 مهاجرًا غير شرعي في قوارب صغيرة، مقارنة بـ3683 في شهر يوليو.// انتهى //16:07ت م0110