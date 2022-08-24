جدة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمحافظة جدة اليوم, مستشار فخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو الشيخ أبو بكر دوكوري.وأشاد دوكوري بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المملكة في نشر التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب, مشيراً إلى أن المملكة بمثابة الرأس من الجسد للعالم الإسلامي، وتقدم جهوداً كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ونصر قضاياهم في مشارق الأرض ومغاربها كافة, مبيناً أن هذه الزيارة ستعزّز التعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك بين البلدين؛ لتحقيق التطلعات المشتركة لنشر الوسطية والاعتدال.واستُعرِضت خلال الاستقبال العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ولا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.// انتهى //16:08ت م0111