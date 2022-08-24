بريدة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستغل 50 شابًا عددًا من المواقع الإلكترونية لتسويق التمور ومشتقاتها من خلال في مهرجان بريدة للتمور، وذلك تلبية لرغبات الكثير من المستهلكين وتجار التمور الراغبين في الحصول على أجود أنواع التمور، التي تحتضنها مدينة التمور ببريدة، ويردها أكثر من 2000 سيارة يوميًا محملة بمختلف أصناف التمور.وتضع تلك المواقع الإلكترونية المختصة بتسويق التمور المتسوق وتاجر التمور أمام خيارات متعددة، موضحًا فيها نوع المنتج وحجمه وجودته وسعره النهائي، وبعد الشراء وتحويل المبلغ على الحسابات البنكية، يتم شحن الكمية للعميل في أي مكان وبوقت قياسي داخل المملكة وخارجها.ويسهم المهرجان الذي تنظمه وزارة البيئة والمياة والزراعة، في تقديم خدماته لمسوقي ومنتجي وتجار ومستهلكي التمور، وفتح منافذ تسويقيه لهم تعنى بالتمور ومشتقاتها ، التي يديرها شباب الوطن الأكفاء.ويعد التسويق الإلكتروني حلقة وصل بين تجار ومنتجي ومستهلكي التمور, يراعى فيه أفضل المعايير الإلكترونية، سعياً لتسويق التمور ومشتقاتها إلكترونيًا وعرضها على صفحات الإنترنت.// انتهى //16:08ت م0112