المدينة المنورة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم بالمدينة المنورة، أعمال مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف بعنوان: "الوقف.. تنمية مستدامة"، بشراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع، إضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية، وتحقيق التكامل مع جميع القطاعات.وناقشت جلسات اليوم الأول التي جاءت بعنوان: "الأوقاف والبيئة التنظيمية" برئاسة معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري العديد من المحاور الوقفية.وتناولت الجلسة محورَيْ: "وصف البيئة الوقفية بالمملكة"، و"أولويات التنظيم في القطاع الوقفي", وحمل المحور الثالث عنوان: "أعمال النظارة.. لمحات وتحديات" للمحامي. وفي الجلسة الحوارية الثانية التي كانت برئاسة معالي رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني تحت عنوان: "التنمية المستدامة"، تطرقت في المحور الأول إلى "تجربة الأوقاف في تنمية واستدامة القطاع غير الربحي", والمحور الثاني إلى "إسهام الدفاع المدني في سلامة الأوقاف واستدامتها"، فيما جاء المحور الثالث بعنوان: "الوقف الذري بين الواقع والمأمول.. أوقاف الأحساء نموذجاً".واختُتِمت الجلسات بمحور: "تجارب في قياس الأثر في الأوقاف"، في حين كُرِّم المشاركون في فعاليات المؤتمر.// انتهى //16:22ت م0113