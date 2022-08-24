الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم مشاركتها في النسخة الـ18 من بينالي البندقية للعمارة 2023.وعبرت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد في مدينة الرياض، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية في بينالي عالمي عريق مختص في العمارة مثل بينالي البندقية الذي انطلق عام 1895م، موضحة أنّ مشاركة الهيئة لهذا العام تجسد ثقافة المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي، حيث تبرز فنون العمارة بوصفها أحد مكونات الثقافة السعودية وركائزها المهمة، وذلك إلى جانب دعم الموهوبين والكفاءات المحلية في قطاع العمارة والتصميم.وأضافت: "هذه النسخة من البينالي تبحث عن حلول معمارية لقضايا اجتماعية إنسانية معاصرة، لا سيما أنّ طبيعة المعماري تحثّه على استمرارية البحث عن الحلول والابتكارات"، مشيرة إلى أنّ الهيئة حرصت على فتح المشاركة للمعماريين والباحثين والمختصين كافة عبر هذه النسخة، محاولةً منها لاكتشاف المواهب ودعمها، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير أفضل المشاركات.ودعت الرئيس التنفيذي للهيئة المعماريين والمختصين والباحثين في المملكة للمشاركة في هذه النسخة من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/venicebiennale/؛ لما لمشاركتهم من أهمية في ترسيخ فنون العمارة والتصميم.يذكر أنّ المملكة شاركت في نسختين سابقتين في بينالي البندقية للعمارة خلال عامَيْ 2018 و2021, وتعد هذه المشاركة الثالثة التي توجد فيها المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي، حيث من المقرر أن ينتهي استقبال المشاركات بتاريخ 25 سبتمبر 2022.// انتهى //16:30ت م0114