أبها 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأتمت إدارة التعليم في منطقة عسير جاهزيتها للعام الدراسي الجديد 1444هـ لنحو 280 ألف طالب وطالبة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، بالشراكة مع فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.وأوضح مدير التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الإدارة رفعت جاهزية وسائل النقل المدرسي واعتماد الميزانية التشغيلية متضمنةً بنود النظافة والمستلزمات التعليمية والرياضة للجميع، وشُكِّلت فرق عمل إشرافية وأخرى تنفيذية تعنى بتكثيف أعمال التهيئة والصيانة للمباني، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة في المدارس، وتنفيذ خطة إعلامية تتضمن رسائل تحفيزية، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس.وأشار إلى جاهزية حافلات النقل المدرسي وتأكيد دعم المدارس بالكوادر البشرية الإدارية والتعليمية وتقديم الدعم التقني اللازم، فضلًا عن حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة من خلال برنامج "نور"، لافتًا النظر إلى أنه رُحِّلت مقررات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وبنسبة بلغت 100%، فيما تواصل الإدارة تنفيذ خطة التوزيع لمقررات المرحلة الثانوية، من خلال برنامج إلكتروني يعنى بحوكمة وتنظيم أعمال الصرف بشراكة فاعلة بين الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم.وفي إطار تهيئة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، نُفِّذ 40 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 5000 متدرب، ونُفِّذ 60 برنامجًا للبنات استفاد منها 3500 متدربة.// انتهى //16:38ت م0115