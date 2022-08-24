الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على فايز بن تركي بن رشود القباني -رحمه الله- محافظ الحريق والمزاحمية سابقاً، وذلك بجامع الأمير فهد بن محمد بالرياض.وقدم سموه العزاء والمواساة في الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //16:45ت م0116