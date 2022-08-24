القاهرة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.6 مليار جنيه ليصل إلى 682.3 مليار، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 2.3 مليار.وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.32% مسجلاً 10105.24 نقاط. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 1.13% ليصل إلى 2163.43 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 0.9% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3102.33 نقطة.// انتهى //16:49ت م0119