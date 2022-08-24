لندن 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأعلنت بريطانيا تقديمها 37.65 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإنساني العاجل لدول: مالي، وبوركينا فاسو، وتشاد، ونيجيريا، والنيجر.وأوضحت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد أن هذا الدعم يأتي في الوقت الذي يعاني فيه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء منطقة الساحل وغرب أفريقيا من الجوع وسوء التغذية، مضيفةً أن بريطانيا تدعو شركاءها الدوليين إلى تعزيز الدعم الإنساني.// انتهى //17:01ت م0121