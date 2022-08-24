بيساو 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية غينيا بيساو المتضمنة 25 طنًا من التمور.وسلَّم المساعدات للجانب الغيني فريق المركز، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة أوغوستو بوكوينا، والأمين العام لوزارة المرأة كارلوس تيبوتي، ومدير مكتب الدراسات والتخطيط والإحصاء والتعاون بوزارة المرأة نيفالدو دومينغوس غوميز.وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.// انتهى //17:13ت م0122