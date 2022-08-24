اليمن 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المختبرات الطبية العاملة في جميع أنحاء اليمن، عبر توفير الإمدادات والمعدات الأساسية لهذه المختبرات المتخصصة في تشخيص الاضطرابات الوراثية والأمراض المزمنة، فضلًا عن إجراء الاختبارات الموصى بها قبل عمليات الولادة وضمان مأمونية الدم.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية في عموم اليمن.// انتهى //17:25ت م0123