أنقرة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية، أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا، اليوم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى -عز وجل- أن يتم على المصابين الصحة والعافية.// انتهى //17:36ت م0124