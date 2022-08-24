حجة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 1.601 مستفيد خلال شهر يوليو 2022م, كما راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 210 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 127 مراجعًا، وعيادة الباطنية 411 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 40 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 800 مستفيد، وراجع قسم الجراحة والتضميد 12 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف 9 مستفيدين, وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 487 مريضًا، ونُفّذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //17:52ت م0126