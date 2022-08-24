الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ورشة عمل لمبادرة تطوير منظومة التشغيل والصيانة بالوزارة، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري الفروع.وتأتي الورشة بهدف إطلاق النموذج التشغيلي المطور لوكالة التشغيل والصيانة، ووكالة إنشاء الطرق، إضافةً للتعريف بأبرز المخرجات والتحسينات الناتجة عن إطلاق النموذج.وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في الارتقاء بجودة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، بما يعزز من جودة الحياة والخدمات المقدمة ويحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودةالطرق، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.// انتهى //18:57ت م0128