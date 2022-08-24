حائل 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسواصلت الأنشطة والفعاليات في مهرجان بيت حائل المقام في منتزه أجا بارك بإشراف إمارة المنطقة جذب اهتمام المواطنين والسياح من داخل المنطقة وخارجها.ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة ومقتنيات تراثية في الموروث والعروض والتصميم المعماري، الذي يمزج عراقة الماضي بأصالة الحاضر، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والبرامج المقامة يومياً بمشاركة فرق الفنون الشعبية من حائل والمنطقة الشرقية وعنيزة.وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه مُدِّدت إقامة الفعاليات حتى مساء الجمعة؛ نظراً للإقبال المتواصل من الزوار.// انتهـى /18:58ت م0129