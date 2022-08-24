الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإذاعة والتلفزيون عن تلقيها الكثير من الطلبات المقدمة من كُبرى الشركات الإعلامية للمشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر القادم، بمشاركة وحضور أكثر من «1000» إعلامي من مختلف أنحاء العالم، والعديد من المنظمات الإعلامية الدولية، إضافة إلى مؤسسات إعلامية كبرى من المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.وتتزامن استضافة المملكة للمهرجان، في نسخته الثانية والعشرين، مع إقامة المنتدى السعودي العالمي للإعلام، الذي تستضيفه الرياض في الفترة ذاتها، إضافة إلى الإعلان عن جائزة المنتدى، وإقامة المعرض الإعلامي المصاحب للمهرجان، ما يدل على الدور الريادي الكبير الذي تضطلع به الرياض، والتقدم اللافت الذي تعيشه في مجال صناعة الإعلام، إضافة إلى كونها أصبحت مركزًا لوجستيًا عالميًا تتجه نحوه الأنظار في المجالات كافة، بفضل ما يشهده مجتمعها الحيوي من تسامحٍ وتقبّلٍ للثقافات بمختلف أنواعها.ويهدف المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 شركة، إلى تفعيل الإنتاج بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، وخلق بيئة خصبة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، كما دعت اللجنة المنظمة الشركات المحلية والعالمية الراغبة في حجز مساحات خاصة بالمعرض إلى التواصل معها من خلال البريد الإلكتروني marketing@sgmf.sa مؤكدةً أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون الأول من شهر أكتوبر المقبل ، مشيرةً إلى أن الحجز يتطلب استيفاء عددٍ من الشروط التي ستحدد في حينها.يذكر أن المهرجان سيسلط الضوء، خلال دورته الحالية، على الإعلام العربي وكيفية تطويره، ساعيًا عبر أنشطته المتنوعة لخلق جسور من التواصل، وإيجاد بيئة خصبة لتبادل الخبرات، بما يرتقي بمستوى الإنتاج الإقليمي، ويواكب تطورات المشهد العالمي في ظل ما أفرزته الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات أظهرت تفوقها وبراعتها في تطوير وتجويد صناعة الإعلام والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدمًا وتميّزًا.// انتهى //19:03ت م0130