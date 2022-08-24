المنامة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستأهل المنتخب السعودي لكـرة اليد لدرجة الناشئين لبطولة كأس العالم "كرواتيا 2023" بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي بنتيجة (37-27) اليوم ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، والتي تقام حالياً في العاصمة البحرينية «المنامة».وتأهل المنتخب السعودي رسمياً للمونديال ونصف نهائي البطولة الآسيوية بعد وصوله إلى النقطة الثامنة متصدراً ترتيب المجموعة، إثر فوزه على منتخبات العراق (44-22) وقطر (27-24) والكويت (34-31) على التوالي.وشهد الشوط الأول تقارب في النتيجة بين المنتخبين، حتى منتصف الشوط شهد تقدم الأخضر (10-9)، قبل أن يوسع الفارق التهديفي في الدقائق العشر الأخيرة وينهي الشوط متقدماً بنتيجة (19-13).ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه إذ تمكن المنتخب السعودي من فرض سيطرته الكاملة حتى أنهى المباراة لمصلحته بفارق 10 أهداف بنتيجة (37-27)، فيما حصل لاعب الأخضر علي المقبقب على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.ويعد هذا التأهل إلى بطولة العالم للناشئين الثاني تاريخياً للأخضر، بعد أن حضر في بطولات كأس العـالم مرة واحدة سابقاً عام 2019م التي أقيمت في مقدونيا، فيما يعد إنجازاً فريداً يُحقق لأول مرة في تاريخ اللعبة والألعاب الجماعية السعودية بحضور اليد السعودية بكل فئاتها الثلاث في بطولات العالم القادمة 2023م.وسجل اللاعب حسين فريج اسمه كـأول لاعب سعودي يتأهل إلى بطولة العالم مع المنتخبات الثلاثة «الناشئين والشباب والأول» في نفس العام، إذ لم يسبق لأي لاعب تحقيق ذلك سابقاً، حيث شارك مع منتخب الرجال في البطولة الآسيوية بالدمام في شهر يناير 2022 وحقق فيها الأخضر البرونزية، فيما أسهم في التأهل مع منتخب الشباب من خلال البطولة الآسيوية التي أقيمت في البحرين وتأهل الأخضر فيها رابعاً، وأكمل فريج سلسلة إنجازاته بمساهمته الكبيرة بتأهل منتخب الناشئين من خلال البطولة الآسيوية التي تقام حالياً في البحرين.وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر التهاني والتبريكات للشعب السعودي والرياضيين بشكل عام، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ولسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بشكل خاص، على الدعم والمتابعة لكل الاتحادات وبالأخص اتحاد كرة اليد ومنتخبات الوطن.وأوضح النمر أن هذا الإنجاز يعد سلسلة لإنجازات اللعبة، إذ أكمل منتخب الناشئين الحلقة بوجوده في بطولة العالم أسوة بمنتخبي الرجال والشباب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة بوجود كل المنتخبات في بطولات العالم وتأهلها في عام واحد، وهو ما يؤكد العمل الدؤوب من لجنة المنتخبات والتدريب بقيادة عضو مجلس الإدارة فاخر الغاشي، الذي يعمل مع أعضاء اللجنة بدعم من أعضاء المجلس بكل جهد وإصرار، لتشريف الوطن من خلال المنتخبات.وأضاف: "استحق منتخب الناشئين التأهل نظير ما قدمه من مستوى مميز وانضباط عال وانتصارات متوالية، إذ حققنا المهم وهو التأهل إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في كرواتيا 2023م، وهدفنا القادم هو تحقيق ميدالية بعد تأهلنا إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية".// انتهى //19:39ت م0134