الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة والعالم والذي يهدف إلى تعزيز موروث الصقار والصيد وأنشطة الرحلات البرية.وتهدف المشاركة إلى رفع الوعي بأهمية الصقور في حفاظها على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، ومساهمتها في حماية الحياة البرية، عبر تعريفها على أهم أنوع الصقور وأهميتها للنظام البيئي.وتعد المحمية من أكبر المحميات في الشرق الأوسط ذات تنوع جغرافي مذهل يصل إلى 14 نوعًا، وحضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، الطبيق، والخنفة، ويوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، و غزال الريم.يذكر أن مشاركة محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد الثانية من نوعها فقد استعرضت كنوزها الطبيعية النادرة لزوار معرض الصقور في العام الماضي.// انتهى //19:45ت م0135