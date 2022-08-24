اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الأربعاء 1444/1/26 هـ الموافق 2022/08/24 م واس
الرباط 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واس
أَغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدمًا بنسبة 0.25 %، مسجلا 12.187,17 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.17 % ليستقر عند 986,76 نقطة، كما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.52 % مسجلا 913,11 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما يزيد عن 64,83 مليون درهم مغربي، وتجاوزت رسملة البورصة 632,44 مليار درهم مغربي.
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19:58ت م
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