مقديشو 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي سيطرته إثر عملية عسكرية على عدة مناطق تابعة لمدينة بلدويني حاضرة محافظة هيران.وأوضحت مصادر عسكرية صومالية أن قوات الفرقة الـ27 للجيش الصومالي نجحت في السيطرة على منطقتي جابورو وعيلكا بار ورطبيل،بالإضافة إلى مناطق أخرى غربي مدينة بلدويني حيث كانت ميليشيات الشباب الإرهابية تتحصن فيها.وأكد نائب محافظ محافظة هيران للشؤون المالية والسياسية أبوكر عبدالله أن هذه العملية العسكرية تعد ضمن العمليات الهادفة إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب الإرهابية من المناطق التابعة لمحافظة هيران.// انتهى //20:51ت م0141