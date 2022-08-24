الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسعقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعاً مع معالي وزيرة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان سعاد الطيب حسن، في مقر الوزارة اليوم بالرياض، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الموضوعات المشتركة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز تبادل الخبرات بينهما،ونقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة في نطاق سوق العمل لكلا البلدين.واستُعرضت خلال الاجتماع مبادرات قطاع العمل في المملكة, بالإضافة إلى الإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودولياً، حيث أشادت معالي الوزيرة بمنجزات الوزارة وما وصلت إليه المملكة من مكانة من خلال رؤيتها الطموحة 2030.ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطط الوزارة ومجهوداتها لبناء علاقاتها التكاملية وشراكاتها الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفاتها في نطاق إشرافها ومجالات عملها.// انتهى //20:55ت م0142