طرابلس 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في العاصمة طرابلس اليوم القائمَ بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الليبي أنه تم خلال اللقاء مناقشة الأزمة السياسية والحلول الممكنة للجمود في المسار الدستوري؛بما يؤدي لتنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية.// انتهى//20:56ت م0143