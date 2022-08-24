الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرِّف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة السفير باسكال غريكوار.واطلع السفير على إستراتيجيات عمل (اعتدال) بالجوانب الرقمية والفكرية والإعلامية لمواجهة الفكر المتطرف، وقام بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرَّف خلالها على آلية الرَّصد والتحليل، وأبرز التقنيات المستخدمة لكشف المحتويات المتطرِّفة.وأبدى السفير إعجابه بما شاهده من إمكانات (اعتدال)، مؤكدًا أنه سيكون لديه محادثات مع حكومة بلاده لبحث عقد شراكات على المدى البعيد مع المركز.وقال:" أنا جداً معجب لرؤية الإمكانات التي تتماشى في الغالب مع التكنولوجيا، ولكن بالطبع خارج نطاق التكنولوجيا هناك أشخاص وقوة إرادة، أيضاً جيدون للتعاون عالميًا لمحاربة التطرف وللقتال من أجل عالم أكثر سلامًا حيث يمكن لأي شخص أن يعيش في سلام بعيداً عن تهديدات التطرف".وفي ختام الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية، فيما قدم الأمين العام للمركز، درع (اعتدال) هدية بمناسبة الزيارة.// انتهى //20:56ت م0144