الباحة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة، شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والعقيق , والقرى , والمندق , والمخواة , وغامد الزناد , وقلوة , والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ،والخلب , والفرشة, وشهبة, والشوق, وذي عين، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .// انتهى //21:16ت م0145