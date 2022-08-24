الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسحَقَّقَ لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين إبراهيم آل هادي الميداليةَ البرونزيةَ وزن 49 ناشئين في منافسات بطولة آسيا للمنتخبات للناشئين والشباب للتايكوندو المقامة في فيتنام، بعد تغلُّبه في دور الـ 16 على لاعب منتخب الهند، وفي دور الثمانية تجاوز لاعب منتخب تايبيه قبل خسارته في نصف النهائي من لاعب منتخب تايلند.وعلى الصعيد نفسه، تم تكريم الناشئ الفضل آل حمادة من منتخب البومسي في اليوم الأول للبطولة بجائزة الروح القتالية.// انتهى //21:20ت م0146