أبها 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسنظَّمت جامعة الملك خالد ممثلةً في كلية الطب - أمس - في المدينة الجامعة للطالبات، ملتقى مرض شلل الرعاش؛بهدف التعريف بالمرض وآليات التعامل السليمة مع المصابين به، وذلك بمشاركة عددٍ من الاستشاريين والمتخصصين، وحضور عدد من المرضى وذويهم ومقدمي الرعاية الصحية.وقدَّمت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة زينة القحطاني-خلال الملتقى- نبذة تعريفية عن المرض وأعراضه، مستعرضةً تأثيراته على جميع أجهزة الجسم، وكيفية التعامل مع تلك التأثيرات،ومحاولة التحكُّم في انعكاساته،إضافةً إلى كيفية تشخيصه وطرق علاجه.ومن جانبه،أوضح المشرف على الملتقى عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور علي القحطاني، أن شلل الرعاش يصيب غالبًا كبار السن الذين يصعب عليهم وصف انعكاساته على أجسادهم وحياتهم اليومية، مشيراً إلى أن ذلك يعدُّ أحدَ أهم عوامل إقامة الملتقى للإجابة على استفسارات المرضى وذويهم، وكذلك توضيح مدى احتياج المريض لذويه، مع طرح أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها مع مريض الشلل الرعاشي.// انتهى //21:26ت م0147