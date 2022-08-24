الطائف 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسحصلت "مرضيه" لـ محمد بن سعيد المري على أفضل توقيت بـ 2:50.746 دقيقة،وحصولها على المركز الأول في السباقات المسائية لفئة الحقايق 2 كم، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان وليِّ العهد للهجن 2022.وحقَّقَت الهجن الإماراتية "صدا" و "شاهين" للمالك مانع بن علي الشامسي انتصارين متتالين للشوطين السابع والثامن.وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الـ 12 على النحو التالي: "منصور" لـ مشبب بن محمد القحطاني، "سيوف" لـ صالح بن عبد الله الصيعري، "الحذر" لـ مشبب بن محمد القحطاني، ‏"عوايد" لـ حمد بن علي المري، "الجذاب" لـ سليمان بن سلامة الجهني، "مدينة" لـ سليم بن سلامة الجهني، "متوكل" لـ حشان بن صالح آل منجم، "نبأ" لـ خليفة بن عبد الله القعود، "الموج" لـ سعد بن محمد المري.// انتهى //21:49ت م0148