الباحة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسدشَّنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مقر جمعية "تسيير للنقل البري" في مدينة الباحة - التي تقع تحت إشراف الوزارة - وذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة بالباحة المهندس مسفر المالكي، ومدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع والقطاع غير الربحي نوف الفارس.وتسعى الجمعية لدعم قائدي سائقي الأجرة والنقل الخاص عبر العديد من المبادرات التي ستسهم في تعزيز هذا القطاع الواعد.// انتهى //22:01ت م0149