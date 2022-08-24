الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الإسباني أندرو بلازا، قائمة اللاعبين للمعسكر التدريبي الذي سينطلق بعد غدٍ في منطقة القصيم، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا المقرر إقامتها بدولة الكويت في الـ 27 من سبتمبر القادم.وضمَّت القائمة 24 لاعبًا هم : راكان الخليل، حمود الدهان، أسعد السعد، معاذ العسيري، فرحان الأسمري، عبد الرحمن الملا، صالح القرني، عبد الإله العتيبي، جوهر جماح، منصور الزهراني، محسن فقيهي، فهد الرديني، محمد الخماس، عبدالله المغربي، ناصر الحارثي، فيصل سلطان، بلال بودة، مشاري العبيد، فارس المديهش، معاذ التميمي، محمد عبدالمحسن، عبدالرحيم خيبري، سلطان الدحيم،عمر الغامدي.يذكر بأن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، أسفرت عن وجود الأخضر السعودي، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.// انتهى //22:01ت م0150